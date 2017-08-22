Депутат попросил генпрокурора взять под личный контроль дело о гибели Драчева

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов призвал генерального прокурора РФ Юрия Чайку взять под личный контроль дело о смерти бывшего чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг Андрея Драчева, сообщает ТАСС. Спортсмен погиб 20 августа в Хабаровске в результате травм, полученных в драке с бойцом ММА около одного из городских кафе.

Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

– Прошу Вас взять это дело под личный контроль, – говорится в обращении депутата. – Данную ситуацию можно охарактеризовать как умышленное убийство, учитывая профессиональные бойцовские навыки, которыми обладал один из участников конфликта, и нанесение "контрольных" профессиональных смертельных ударов в голову находящемуся без сознания Драчеву.

Данный случай является очередным трагическим примером, когда такие навыки сознательно используются с целью убийства, что в очередной раз ставит вопрос о том, чтобы признать наличие у человека таких профессиональных навыков разных видов боевых единоборств отягчающим обстоятельством в случае совершения убийства и нанесения увечий.