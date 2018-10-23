Дегтярев внес в Госдуму законопроект об ограничении оборота долларов в сфере спорта в России

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев внес в Государственную Думу законопроект об ограничении оборота долларов США в сфере физической культуры и спорта в России.

– Сегодня спорт все чаще становится заложником политических и информационных межгосударственных войн, средством наказания и рычагом воздействия в достижении геополитических амбиций, - отметил Дягтерев. -Мы убедились в этом после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане на примере так называемого "допингового скандала", который длился на протяжении последних лет. Многие спортсмены, отдавшие годы жизни для достижения спортивного результата, упорным трудом завоевавшие свои медали, оказываются заложниками этой ситуации.

Чтобы оградить российский спорт от негативных последствий возможных санкций и угроз их расширения, а также от вмешательства иностранных политиков разработан законопроект, направленный на снижение зависимости от доллара США в сфере физической культуры и спорта. Проект закона можно считать очередным последовательным шагом к использованию национальной валюты при расчётах с иностранными партнерами.

Законопроект содержит положения по ограничению оборота долларов США в сфере физической культуры и спорта, а также включает особый механизм покупки и продажи долларов субъектами физической культуры и спорта. В проекте определен закрытый перечень лиц, которые смогут продавать безналичные доллары через уполномоченные банки, а также устанавливается необходимость проведения ежемесячной отчетности уполномоченными банками по валютным операциям по покупке и продаже безналичных долларов США субъектами физической культуры и спорта. При этом вводится понятие "иностранного государства с высоким уровнем долларозамещения" – это иностранное государство, валютные операции с резидентами которого могут быть легко осуществлены без использования долларов США. В перечень таких стран включены 63 государства.

Еще в 2013 году я вносил в Государственную Думу законопроект о дедолларизации России. Тогда это показалось несвоевременным. Глава государства неоднократно говорил о необходимости расширения практики использования национальной валюты в расчетах с внешними партнерами, и, соответственно, сокращения доли доллара в общем объеме международных расчетов. Моя сегодняшняя инициатива является продолжением заданного курса. Принятие соответствующего закона позволит защитить российский спорт от возможного санкционного давления. (Александр Рогулев)