Дегтярев будет представлен в среду в качестве главы комитета Госдумы по спорту

Член Высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев будет представлен в среду в качестве нового главы комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи, сообщает "Р-Спорт". С декабря 2011 года комитет по спорту возглавлял другой член фракции ЛДПР - Дмитрий Свищев. В понедельник было достигнуто соглашение о распределении руководящих постов в Государственной думе седьмого созыва – главами пяти комитетов станут представители ЛДПР.

– Одна из кандидатур была выдвинута – Михаил Дегтярев. Но 5 октября будет голосование, и там будет принято окончательное решение, – сказал Свищев. – Все может быть, это внутренние наши перестановки, они вполне возможны.