13:06 | ХРОНИКА

Дегтярев будет представлен в среду в качестве главы комитета Госдумы по спорту

0
0
0

Член Высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев будет представлен в среду в качестве нового главы комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи, сообщает "Р-Спорт". С декабря 2011 года комитет по спорту возглавлял другой член фракции ЛДПР - Дмитрий Свищев. В понедельник было достигнуто соглашение о распределении руководящих постов в Государственной думе седьмого созыва – главами пяти комитетов станут представители ЛДПР.

– Одна из кандидатур была выдвинута – Михаил Дегтярев. Но 5 октября будет голосование, и там будет принято окончательное решение, – сказал Свищев. – Все может быть, это внутренние наши перестановки, они вполне возможны.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/official/20160927/1100204036.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ