Дайвер: "Эвакуация детей из пещеры в Таиланде осложнена, но вероятность есть"

Во время операции по спасению детей из пещеры в Таиланде погиб водолаз. Фото AFP

В Таиланде во время операции по спасению запертых в пещере Тхам Луанг подростков и их тренера погиб дайвер, сообщает Thai PBS со ссылкой на капитана Апхакона Юнгкео, командира подразделения боевых пловцов.

- Погибший дайвер, отставной военнослужащий, бывший "морской котик", участвовал в операции как доброволец, - рассказал Юнгкео. - Он погиб от недостатка воздуха в акваланге во время выполнения задания по доставке в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом. Несмотря на гибель нашего товарища, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы вывести детей на поверхность.

Пловцы доставляют в пещеру кислородные баллоны для поддержания нужного процентра кислорода в составе воздуха. Также кислород используется при наполнении сжатым воздухом баллонов аквалангов.

Напомним, детская футбольная команда и их тренер пропали без вести еще 23 июня в пещере Кхао Луанг в заповеднике Понг Пха. Через несколько дней их следы обнаружили сотрудники заповедника, но вызволить группу самостоятельно не смогли - вход в пещеру из-за сильных дождей оказался затоплен. К операции по вызволению команды и тренера подключились военно-морские силы Таиланда и военные спасатели.