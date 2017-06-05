00:14 | ХРОНИКА

Давка в Турине во время финала ЛЧ – результат "пранка" подростков

Паника в фан-зоне в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов "Ювентус""Реал" (1:4) была спровоцирована "пранком" подростков, сообщает Football Italia. Два молодых человека решили разыграть толпу, притворившись террористами-смертниками. На записи с камер наружного наблюдения видно, как парень в одних брюках и с рюкзаком что-то кричит, а сразу после этого люди начинают разбегаться в стороны. Полиция уже задержала и допросила молодых людей, которые признались в содеянном.

Префектура Турина объявила, что во время давки пострадали более 1,5 тысячи болельщиков. Несколько человек находятся в реанимации с тяжелыми травмами – в том числе ребенок.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал" //
Страшная давка в Турине. Подробности

 
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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