ЦСКА поздравил "самых страстных болельщиц" в мире с 8 марта

ЦСКА на своем официальном канале в YouTube поздравил женщин с 8 марта. В ролике игроки и тренер по физподготовке армейского клуба обратились к болельщицам:

"Дорогие девушки, с 8 марта! Вы самые прекрасные! Самые красивые! Вы самые милые! Самые страстные болельщицы в мире! вы лучшие! Поздравляем с 8 марта! Мы вас любим!"

В записи видеопоздравления приняли участие Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Мариу Фернандес, Георгий Миланов, Витинью, Ахмед Муса и Паулино Гранеро.

Напомним, сегодня, 8 марта, ЦСКА проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона". Встреча пройдет в Москве и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.