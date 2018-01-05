Член МОК ушел из организации из-за обвинений в нападении на девушку

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Камил Эурлингс подал в отставку из-за обвинений в нападении на бывшую девушку Тессу Ролинк. Она заявила о том, что 44-летний голландец избил ее, в результате чего она получила сотрясение мозга

– Я глубоко сожалею о ряде событий, – приводит Inside the Games слова Эурлингса. – В последние годы мне удалось внести свой вклад в усовершенствование МОК. Были улучшены связи между организацией и Голландией, мы создали возможность стать организаторами Игр для более маленьких стран.

Камил Эурлингс был членом МОК с 2013 года. С 2015-го он занимал должность председателя комиссии по коммуникации организации.