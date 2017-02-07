Четверо болельщиков футбольного клуба "Атлетико" погибли в автокатастрофе

Четверо болельщиков "Атлетико" погибли в автокатастрофе, сообщает пресс-служба клуба. ДТП, в котором столкнулись две машины, произошло в городе Торре-Пачеко. Мадридцы принесли соболезнования близким и родным погибших. Не исключено, что второй матч полуфинала Кубка Испании против "Барселоны" начался с минуты молчания в память о погибших.
Pedimos #1minutoporlosatleticosdetorrepacheco en la #copadelrey a la @rfef #FCBAtleti en memoria de los #atleticos de #TorrePacheco pic.twitter.com/9NGtHpiN1N– Atléticos de Lorca (@Atleticoslorca) 6 февраля 2017 г.