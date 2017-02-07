03:13 | ХРОНИКА

Четверо болельщиков футбольного клуба "Атлетико" погибли в автокатастрофе

0
0
0

Четверо болельщиков "Атлетико" погибли в автокатастрофе, сообщает пресс-служба клуба. ДТП, в котором столкнулись две машины, произошло в городе Торре-Пачеко. Мадридцы принесли соболезнования близким и родным погибших. Не исключено, что второй матч полуфинала Кубка Испании против "Барселоны" начался с минуты молчания в память о погибших.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ