Чемпион России застрелился из тренировочного ружья

Чемпион России среди юниоров по стендовой стрельбе Владислав Лошаков застрелился в Москве из спортивного ружья, сообщает Life. 20-летний спортсмен ушел на тренировку в стрелковый комплекс "Люблино" 6 ноября. Спустя некоторое время родители написали заявление о пропаже, после чего полиция начала поиски.

По информации издания, стрелок покинул расположение тренировочного комплекса, взяв с собой ружье. Две недели назад неподалеку от парка Кузьминки было обнаружено тело неизвестного молодого человека. О том, что погибшим оказался именно Лошаков, стало известно позднее – тело обнаружили благодаря собакам егерей.

На следующий день после его исчезновения начался снегопад, – приводит Life слова одного из волонтеров, участвовавших в поисковой операции. – В такую погоду сложно найти человека. Пропавших зимой нередко находят только по весне, когда тает снег. А этого парня мы нашли случайно – егеря мимо проходили, и их собаки учуяли что-то.

В апреле этого года Лошаков вместе с Алексеем Беловым и Николаем Сорокиным завоевал командное золото чемпионата России среди юниоров в олимпийском упражнении "скит".