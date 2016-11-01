Чемпион Латвии по триатлону совершил акт самосожжения

Чемпион Латвии по триатлону 2005 года Дмитрий Калинин совершил акт самосожжения в Даугавпилсе, сообщает Delfi. Его труп был найден в парке у памятника Вечного огня. Обстоятельства этого дела сейчас выясняет полиция.
Знакомые отмечают, что у Калинина в последнее время наблюдались проблемы с психикой. Ранее он был задержан полицией, когда бегал по парку голым и пугал людей.
Дополнительная информация
http://rus.delfi.lv/news/sport/latviansport/v-daugavpilse-pokonchil-s-zhiznyu-chempion-latvii-po-triatlonu.d?id=48105533
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опять мельдоний...
17:28
karlikf1
На наркоту нав. подсел, вот и результат - бегал по парку голым, пугал народ.
17:25