17:10 | ХРОНИКА

Чемпион Латвии по триатлону совершил акт самосожжения

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Чемпион Латвии по триатлону 2005 года Дмитрий Калинин совершил акт самосожжения в Даугавпилсе, сообщает Delfi. Его труп был найден в парке у памятника Вечного огня. Обстоятельства этого дела сейчас выясняет полиция.

Знакомые отмечают, что у Калинина в последнее время наблюдались проблемы с психикой. Ранее он был задержан полицией, когда бегал по парку голым и пугал людей.

 

Дополнительная информация

http://rus.delfi.lv/news/sport/latviansport/v-daugavpilse-pokonchil-s-zhiznyu-chempion-latvii-po-triatlonu.d?id=48105533

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КОММЕНТАРИИ (2)
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lRlDlVl

опять мельдоний...

17:28

karlikf1

На наркоту нав. подсел, вот и результат - бегал по парку голым, пугал народ.

17:25

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