Чемпион Латвии по триатлону совершил акт самосожжения

Чемпион Латвии по триатлону 2005 года Дмитрий Калинин совершил акт самосожжения в Даугавпилсе, сообщает Delfi. Его труп был найден в парке у памятника Вечного огня. Обстоятельства этого дела сейчас выясняет полиция.

Знакомые отмечают, что у Калинина в последнее время наблюдались проблемы с психикой. Ранее он был задержан полицией, когда бегал по парку голым и пугал людей.