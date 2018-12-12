CAS проведет заседание по иску Мутко не ранее апреля 2019 года

Спортивный арбитражный суд проведет заседание по делу вице-премьера России, бывшего министра спорта России Виталия Мутко не раньше апреля 2019 года.

5 декабря 2017 года Мутко на основании выводов комиссий под руководством Самуэля Шмида и Дениса Освальда был пожизненно отстранен исполкомом МОК от любой деятельности, связанной с Олимпийскими играми.

В конце декабря прошлого года Мутко подал иск в Спортивный арбитражный суд на решение Международного олимпийского комитета.

"До рассмотрения дела Виталия Мутко по существу еще далеко, – цитируют одного из представителей Мутко в CAS "Известия". - Стороны еще не закончили обмен письменными позициями. Вопрос о том, когда назначить заседание, встанет в апреле 2019 года.



Точная дата еще не назначена, но процесс запущен. Стоит учитывать, что CAS может принять решение о сохранении санкций, их смягчении или отмене".





