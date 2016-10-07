Бывший защитник "Спартака" дважды был ограблен

Бывший защитник киевского "Динамо", "Спартака" и сборной Украины Владислав Ващук подвергся нападению грабителей. По его словам, злоумышленники совершили две попытки кражи.

- Так случилось, что за последние две недели меня дважды обокрали, - написал Ващук на своей странице в Facebook. - Первый раз воров, видимо, спугнул сын, неожиданно вернувшийся домой. На месте преступления они бросили железный лом, и я благодарен Богу, что моего ребенка они не тронули.

Второй раз был вчера. Видимо, все же решили довершить начатое. Миллионов у меня дома, конечно, они не нашли. Дом перевернули, перерыли все вещи, в общем, все это неприятно, но я не об этом. Оба раза я вызывал полицию. Оба раза через очень долгий промежуток времени ко мне приезжали уставшие, замотанные люди, которые по идее должны бороться с преступностью в отдельно взятом регионе Киевской области. В общем, записали все детально, отпечатки взяли. Все.