Бывший начальник ЦСКА Барышев заявил, что "стал жертвой оговора"

Бывший начальник общества ЦСКА Михаил Барышев, задержанный в четверг по подозрению в коррупции, заявил, что "стал жертвой оговора".

- Я стал жертвой оговора, я не нуждался в каких-то дополнительных финансовых средствах, - приводит слова Барышева РИА Новости. - Также хочу обратить внимание на недобросовестных лиц, в частности своего зама Андрея Хамазина.

Напомним, по мнению газеты "Известия", возможной причиной задержания Барышева стали эпизоды, связанные со сторительством спортивных объектов, которое осуществлялось ЦСКА. По другой версии, чиновник мог брать взятки у коммерсантов в связи с проведением в 2017 году III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

Барышев возглавлял клуб с 2014 по 2017 год. В мае 2017 года он был назначен начальником Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ.