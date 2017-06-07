Британские букмекеры вышли на российский рынок

Одна из крупнейших онлайновых букмекерских компаний мира, британская bwin, с сентября начинает официальную деятельность в России. Операционную деятельность под этой маркой и ее продвижение будет осуществлять компания "Диджитал Беттинг".

– Это плод нашей работы длиной в два года – легендарный букмекер теперь в России, – сказал руководитель российского подразделения компании Дмитрий Сергеев. – Мы сфокусированы на онлайн-ставках, работы в оффлайне у нас нет и не будет.

Общий объем российского рынка оценивается в 140 миллиардов рублей, и британцы за три года планируют занять 10 процентов рынка, войти в топ-3 по объему онлайн-ставок и стать первыми на мобильных платформах. (Антон БАБОШИН)