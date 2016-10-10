18:22 | ХРОНИКА

Бразилия может заморозить бюджет на 20 лет после траты 20 миллиардов долларов на ЧМ-2014 и Рио-2016

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Правительство Бразилии вынесло на голосование заморозку расходов бюджета на ближайшие 20 лет, сообщает Financial Times. Эксперты считают, что экономический кризис связан с деятельностью Дилмы Русеф на посту президента страны, политика специальных налоговых льгот и вмешательство в экономику которой привела к росту госдолга. 29 августа Русеф был объявлен импичмент, и она была временно отстранена от своей должности. 

Еще одной причиной кризиса могли стать серьезные траты на чемпионат мира-2014 и Олимпиаду-2016. По неофициальным данным, проведение двух крупнейших турниров обошлось стране в 20 миллиардов долларов.

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