Бразилия может заморозить бюджет на 20 лет после траты 20 миллиардов долларов на ЧМ-2014 и Рио-2016

Правительство Бразилии вынесло на голосование заморозку расходов бюджета на ближайшие 20 лет, сообщает Financial Times. Эксперты считают, что экономический кризис связан с деятельностью Дилмы Русеф на посту президента страны, политика специальных налоговых льгот и вмешательство в экономику которой привела к росту госдолга. 29 августа Русеф был объявлен импичмент, и она была временно отстранена от своей должности.

Еще одной причиной кризиса могли стать серьезные траты на чемпионат мира-2014 и Олимпиаду-2016. По неофициальным данным, проведение двух крупнейших турниров обошлось стране в 20 миллиардов долларов.