Борцы за права женщин в спорте планируют митинг в Санкт-Петербурге

На 13 мая в Санкт-Петербурге намечен митинг с требованием отменить разделение спорта на мужской и женский и позволить женщинам без ограничений выступать в одной категории с мужчинами. В призыве прийти на митинг отмечается, что подобные идеи озвучиваются впервые в истории.

"Мы – первопроходцы, участие каждого и каждой очень важно для всего хода истории спорта", – пишут организаторы мероприятия, которые рассчитывают в ближайшее время согласовать митинг с властями города.

"Спорт делится на мужской и женский из представления о том, что женщины физически неполноценны и не способны к конкуренции с мужчинами, – говорит один из организаторов митинга Татьяна Дваждова. – Любая женщина, как субъект, оцененный более низкими спортивными нормативами, должна иметь возможность отказаться от подобной оценки, и не быть выгнанной и высмеянной, а оцениваться по нормальной системе. Любая женщина должна иметь возможность не быть согнанной в отдельную сегретированную группу, а иметь полноценные возможности побеждать любых соперников, если ей это представляется возможным. Мы требуем действий министра спорта Российской Федерации и президента федерации бокса России". (Дмитрий СОМОВ)