13:27 | ХРОНИКА

Болельщики вышли с плакатами к зданию ОКР, осуждая поездку российских спортсменов на Игры-2018

Болельщики с плакатом. Фото Наталья МАРЬЯНЧИК, "СЭ"
Болельщики с плакатом. Фото Наталья МАРЬЯНЧИК, "СЭ"
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Двое российских болельщиков вышли с плакатами к зданию Олимпийского комитета России, осуждая поездку наших спортсменов на Игры-2018 в Пхенчхан.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.

Модный приговор для нейтралов из России

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
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maxcds

люди с пораженным мозгом любят говорить о квасных патриотах

16:11

Cheremis57

Boleijj protiv, это ваше мнение. Я считаю, что Путин предоставил каждому спортсмену сделать выбор! И теперь всё зависит от того, что у каждого спортсмена заложено в мозгах с детства!! Как они воспитывались? Вот и увидим, кто из них знает, что такое позор и что такое честь и любовь к Родине!!!

16:01

Boleijj protiv

Путин: "власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом." Ну, не будут, значит государство согласно с тем, чтобы они участвовали, Путин либерал.

15:56

Boleijj protiv

Cheremis57 -------------------------- Государство не запретило и сказала, что осуждать никого не будет, напротив даже, значит дало добро, это только вата может не видеть.

15:55

Cheremis57

Boleijj protiv, уважаемый, вы не правы ссылаясь на Путина. Он сказал, что руководство не будет препятствовать поездке спортсменов на ОИ, а решать ехать или не ехать- дело самих спортсменов! Где в этих словах Путина, вы видите - добро, которое якобы дал Путин?

15:47

Cheremis57

Браво болельщице с плакатом! А тем спортсменам, кто хочет ехать на ОИ, стоит задуматься над мнением большинства жителей России!!

15:39

Boleijj protiv

"Шизоиды. Лучше бы протестовали против того, что "великая страна" платит своим пенсионерам нищенские 150 евро в месяц." Они за Путина.

15:35

Thomas_Boy_

Я тоже приходил с плакатом "Слава Лидеру Нации", только фотографироваться не стал.

14:44

Bache Gabrielsen

Шизоиды. Лучше бы протестовали против того, что "великая страна" платит своим пенсионерам нищенские 150 евро в месяц.

14:33

ЛокоМотив

если не откажутся от призовых,значит все таки за бабло,вот и будет ясно кто квасной патриот

14:29

7MOHCTP7

Люди, едущие туда, не считают выставленные условия достаточным унижением, чтобы отказаться от Олимпиады. Кто как себя ощущает, как воспитан, так и поступает. Но популярность спорта от такого прогиба пострадает. На одного искреннего болельщика точно.

14:25

Serenky25

Vizioso____Своих спортсменов да. А эти чьих будут?

14:11

Vizioso

Так-то болельщики поддержат своих спортсменов в любой форме и под каким угодно флагом. Тут же обычные квасные патриоты, которые собственно на спорт чихать хотели.

14:06

Serenky25

Для тупых. Толпой нельзя. Иначе это несанкционированный митинг. Это одиночный пикет.

13:59

alexvi

Boooom:Уже только по шапке ушанки с кокардой можно сделать выводы что это за человеки_______________________________________________________________________________________________ Если какой-то журналист без права ношения военной формы одежды напялил на себя шапку с кокардой, это еще не значит, что можно "делать выводы". Хотя... какая толпа болельщиков - такие и выводы читателей. А конкретно, что имеешь против шапки с кокардой ?!?

13:55

abs68

где толпа? А в целом - я смотреть не буду - кто куда хочет пусть едет.

13:43

Boooom

Уже только по шапке ушанки с кокардой можно сделать выводы что это за человеки

13:41

Sage

Ну и стадо...

13:36

Igrok Igorek

А где болельщикИ? Одна тетка на обеих фото... Хотя я ее в целом поддерживаю.

13:35

forform

позор - пришедшим!

13:34