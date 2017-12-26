Болельщики вышли с плакатами к зданию ОКР, осуждая поездку российских спортсменов на Игры-2018

Двое российских болельщиков вышли с плакатами к зданию Олимпийского комитета России, осуждая поездку наших спортсменов на Игры-2018 в Пхенчхан.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.

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