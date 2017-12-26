Болельщики вышли с плакатами к зданию ОКР, осуждая поездку российских спортсменов на Игры-2018

Двое российских болельщиков вышли с плакатами к зданию Олимпийского комитета России, осуждая поездку наших спортсменов на Игры-2018 в Пхенчхан.
Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.
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maxcds
люди с пораженным мозгом любят говорить о квасных патриотах
16:11
Cheremis57
Boleijj protiv, это ваше мнение. Я считаю, что Путин предоставил каждому спортсмену сделать выбор! И теперь всё зависит от того, что у каждого спортсмена заложено в мозгах с детства!! Как они воспитывались? Вот и увидим, кто из них знает, что такое позор и что такое честь и любовь к Родине!!!
16:01
Boleijj protiv
Путин: "власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом." Ну, не будут, значит государство согласно с тем, чтобы они участвовали, Путин либерал.
15:56
Boleijj protiv
Cheremis57 -------------------------- Государство не запретило и сказала, что осуждать никого не будет, напротив даже, значит дало добро, это только вата может не видеть.
15:55
Cheremis57
Boleijj protiv, уважаемый, вы не правы ссылаясь на Путина. Он сказал, что руководство не будет препятствовать поездке спортсменов на ОИ, а решать ехать или не ехать- дело самих спортсменов! Где в этих словах Путина, вы видите - добро, которое якобы дал Путин?
15:47
Cheremis57
Браво болельщице с плакатом! А тем спортсменам, кто хочет ехать на ОИ, стоит задуматься над мнением большинства жителей России!!
15:39
Boleijj protiv
"Шизоиды. Лучше бы протестовали против того, что "великая страна" платит своим пенсионерам нищенские 150 евро в месяц." Они за Путина.
15:35
Thomas_Boy_
Я тоже приходил с плакатом "Слава Лидеру Нации", только фотографироваться не стал.
14:44
Bache Gabrielsen
Шизоиды. Лучше бы протестовали против того, что "великая страна" платит своим пенсионерам нищенские 150 евро в месяц.
14:33
ЛокоМотив
если не откажутся от призовых,значит все таки за бабло,вот и будет ясно кто квасной патриот
14:29
7MOHCTP7
Люди, едущие туда, не считают выставленные условия достаточным унижением, чтобы отказаться от Олимпиады. Кто как себя ощущает, как воспитан, так и поступает. Но популярность спорта от такого прогиба пострадает. На одного искреннего болельщика точно.
14:25
Serenky25
Vizioso____Своих спортсменов да. А эти чьих будут?
14:11
Vizioso
Так-то болельщики поддержат своих спортсменов в любой форме и под каким угодно флагом. Тут же обычные квасные патриоты, которые собственно на спорт чихать хотели.
14:06
Serenky25
Для тупых. Толпой нельзя. Иначе это несанкционированный митинг. Это одиночный пикет.
13:59
alexvi
Boooom:Уже только по шапке ушанки с кокардой можно сделать выводы что это за человеки_______________________________________________________________________________________________ Если какой-то журналист без права ношения военной формы одежды напялил на себя шапку с кокардой, это еще не значит, что можно "делать выводы". Хотя... какая толпа болельщиков - такие и выводы читателей. А конкретно, что имеешь против шапки с кокардой ?!?
13:55
abs68
где толпа? А в целом - я смотреть не буду - кто куда хочет пусть едет.
13:43
Boooom
Уже только по шапке ушанки с кокардой можно сделать выводы что это за человеки
13:41
Sage
Ну и стадо...
13:36
Igrok Igorek
А где болельщикИ? Одна тетка на обеих фото... Хотя я ее в целом поддерживаю.
13:35
forform
позор - пришедшим!
13:34