Бирмингемский триумф. 35 лет бенефису Федора Черенкова в матче с "Астон Виллой"

Прошло 35 лет со дня триумфа легендарного футболиста "Спартака" Федора Черенкова в матче с "Астон Виллой". 2 ноября 1983 года красно-белые в Англии обыграли команду из Бирмингема со счетом 2:1.

"Астон Вилла" на тот момент была действующим обладателем Кубка европейских чемпионов. В матче 1/16 финала Кубка УЕФА в Москве команды сыграли вничью – 2:2. Кроме того, в ответной встрече дома англичане открыли счет уже на 1-й минуте.

Но победа осталась за "красно-белыми". 24-летний полузащитник "Спартака" в эффектном стиле оформил дубль и принес команде победу. На 1-й минуте (только второго тайма) Черенков сравнял счет, а за минуту до финального свистка забил победный гол.