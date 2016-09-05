04:14 | ХРОНИКА

Беккенбауэр перенес операцию на открытом сердце

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Легендарный футболист Франц Беккенбауэр перенес операцию на открытом сердце, сообщает Bild. По информации издания, 70-летнему немцу было сделано коронарное шунтирование.

Раннее сообщалось, что Беккенбауэр может оказаться под следствием. Швейцарская прокуратура подтвердила, что ведет расследование в отношении почетного президента "Баварии" по поводу получения Германией права проведения ЧМ-2006. Ранее немецкие СМИ заявляли о подозрительных платежах, проводимых через посредников представителями оргкомитета "Германия-2006", который возглавлял Беккенбауэр. В ФИФА доказательств коррупционной составляющей в действиях Немецкого футбольного союза не нашли, но прокуратура Швейцарии продолжает расследовать дело.

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