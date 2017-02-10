Байкер Хирург: "На Россию идет атака. Под ударом спорт"

Известный общественный деятель Александр Залдостанов побывал на открытии обновленного музея спорта и высказал мнение о месте российского спорта в мире.

Мощный спич Александра Хирурга в музее спорта - об империи, крестоповале, армии и флоте. pic.twitter.com/I9wsEDJHlQ – Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 10 февраля 2017 г.

- Я был в этом музее два раза, – сказал Хирург. – Понравился мне, сама идея понравилась. Возможно, организуем филиал музея в Севастополе на горе Гасфорта. Мы плотно сотрудничаем с министерством спорта.

– Филиал будет посвящен мотоциклам?

– Возможно. У нас сейчас много есть раритетных вещей, которые могут здорово дополнить музей. Да и сама идея музея актуальна, своевременна, интересна. Дает возможность дотронуться до истории, до легенд. Все это впечатляет – наши достижения, имперские наши победы. Ведь большого победного спорта не бывает в слабых странах. Бывает только в империях, которой всегда была Россия.

– Что впечатлило из экспозиции?

– Все впечатлило. От коньков, которые можно потрогать, до старых боксерских перчаток. У меня подобные от деда остались. Да вообще, сама по себе идея и атмосфера – на уровне. Знаю, много поработали энтузиасты, что совпадает и с нашим подходом.

– К вопросу об империях. Наверняка вы следите за тем, что происходит на чемпионате мира по биатлону.

– Хорошо, когда соперники уважают друг друга, а не пытаются отыгрывать свои ошибки и слабости. То, что я вижу, печально. Печально, что происходит такая атака на Россию – по всем фронтам. Если вы помните, все началось с атаки на православие, этот крестоповал… Потом была атака на нашу Победу – в канун ее 70-летия. Теперь вот атака на спорт. Везде, где они ломают зубы, пытаются пробовать что-то новое. Пытаются найти новые точки, которые считают болезненными, чтобы внести свою разрушительную струю. Ничего они не добились – ни в первом случае, ни во втором. Сейчас под ударом спорт, атака на него, это третья серия. Но не последняя. Будет и четвертая атака, и пятая. Против России идет война – горячая и холодная. Кто этого не понимает? Да, мы во враждебном окружении. У нас есть только партнеры, а единственные наши друзья – это армия и флот. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)