"Барселона" поздравила болельщиков с китайским Новым годом

"Барселона" в Твиттере опубликовала ролик, в котором игроки команды поздравляют болельщиков с китайским Новым годом. В 2018 году его празднование стартует в ночь с 15 на 16 февраля. По национальной традиции, этот праздник можно отмечать целый месяц.
В записи ролика приняли участие Андрес Иньеста, Жерар Пике, Паулинью, Серхи Роберто, Лионель Месси и Луис Суарес. Каждый из них написал по иероглифу, сопроводив его устными пожеланиями.
🐶💙❤– FC Barcelona (@FCBarcelona) 15 февраля 2018 г.
巴薩賀新春，狗年行大運
巴萨贺新春，狗年行大运
Happy Chinese New Year from Barça!
¡Feliz Año Nuevo chino!
Feliç Any Nou xinès!
🎉🎉🎉 pic.twitter.com/gqCcVAstFq
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