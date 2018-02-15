11:16 | ХРОНИКА

"Барселона" поздравила болельщиков с китайским Новым годом

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"Барселона" в Твиттере опубликовала ролик, в котором игроки команды поздравляют болельщиков с китайским Новым годом. В 2018 году его празднование стартует в ночь с 15 на 16 февраля. По национальной традиции, этот праздник можно отмечать целый месяц.

В записи ролика приняли участие Андрес Иньеста, Жерар Пике, Паулинью, Серхи Роберто, Лионель Месси и Луис Суарес. Каждый из них написал по иероглифу, сопроводив его устными пожеланиями.

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баламошка

Интересно, поздравит ли нас с Масленицей.

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