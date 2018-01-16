"Барселона" и "Шапекоэнсе" претендуют на звание "камбэк года" Laureus, "Реал" может стать командой года

Мировая академия спорта Laureus опубликовала список претендентов на премию организации. Лауреаты будут определены в восьми номинациях. Ранее стало известно, что на звание "спортсмен года" претендуют велосипедист Кристофер Фрум (Великобритания), теннисисты Роджер Федерер (Швейцария) и Рафаэль Надаль (Испания), гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон (Великобритания), футболист Криштиану Роналду (Португалия) и легкоатлет Мо Фара (Великобритания).

Спортсменкой года могут стать теннисистки Гарбинье Мугуруса (Испания) и Серена Уильямс (США), легкоатлетки Кастер Семеня (ЮАР) и Эллисон Феликс (США), пловчиха Кэти Ледеки (США) и горнолыжница Микаела Шиффрин (США).

Команда года: мужская сборная Франции (теннис), "Реал" (Испания, футбол), "Голден Стэйт" (США, баскетбол), "Нью-Ингленд Пэтриотс" (США, американский футбол), "Мерседес" (Германия, "Формула-1"), сборная Новой Зеландии (парусный спорт).

Камбэк года: "Барселона" (Испания, футбол), Джастин Гэтлин (США, легкая атлетика), Роджер Федерер (Швейцария, теннис), Салли Пирсон (Австралия, легкая атлетика), Валентино Росси (Италия, мотоспорт), "Шапекоэнсе" (Бразилия, футбол).

Экстремальный спортсмен года: Джон-Джон Флоренс (США, серфинг), Анна Гассер (Австрия, сноуборд), Найджа Хастон (США, скейтбординг), Армел Ле Клеаш (Франция, парусный спорт), Марк Макморрис (Канада, сноуборд), Тайлер Райт (Австралия, серфинг).

Прорыв года: Яннис Адетокунбо (Греция, баскетбол), Серхио Гарсия (Испания, футбол), Энтони Джошуа (Великобритания, бокс), Кильян Мбаппе (Франция, футбол), Калеб Дрессел (США, плавание), Елена Остапенко (Латвия, теннис).

Паралимпиец года: Марсель Хуг (Швейцария, легкая атлетика), Юй Камиджи (Япония, легкая атлетика), Бибиан Ментел-Спе (Голландия, сноуборд), Йетце Плат (Голландия, велоспорт), Оксана Мастерс (США, гребля и биатлон), Маркус Рем (Германия, легкая атлетика).

Также Laureus определит победителя в номинации "Момент года".