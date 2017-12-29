14:23 | ХРОНИКА

Австралийскую модель обвинили в расизме за наряд теннисистки Уильямс

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Австралийская модель Софи Эпплгарт и ее подруги оказались замешаны в расистском скандале. На вечеринку, посвященную спортивным звездам, девушки загримировались под теннисисток Серену и Винус Уильямс и баскетболиста Кобе Брайанта. Фотографии в нарядах вызвали недовольство в социальных сетях, после чего снимки были удалены.

Примечателен тот факт, что агентство, представляющее Эпплгарт, отказалось от продолжения сотрудничества, удалив профиль модели с сайта.

Напомним, две недели назад в аналогичную ситуацию попал форвард сборной Франции и "Атлетико" Антуан Гризманн, нарядившийся в темнокожего баскетболиста.

Гризманна обвинили в расизме

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

надо срочно выбросить гуталин из дома. иначе обвинят еще в чем-нить...

14:56

Pablo_75

Они там больные совсем. Почему гримировка - это расизм и оскорбление? Если я на маскарад наряжусь А. С. Пушкиным, кто-то посчитает это оскорблением Пушкина? В нашей культуре - нет А у них улетела крыша...

14:54

Скат78

А расизм в чем?

14:53