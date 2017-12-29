Австралийскую модель обвинили в расизме за наряд теннисистки Уильямс

Австралийская модель Софи Эпплгарт и ее подруги оказались замешаны в расистском скандале. На вечеринку, посвященную спортивным звездам, девушки загримировались под теннисисток Серену и Винус Уильямс и баскетболиста Кобе Брайанта. Фотографии в нарядах вызвали недовольство в социальных сетях, после чего снимки были удалены.
Примечателен тот факт, что агентство, представляющее Эпплгарт, отказалось от продолжения сотрудничества, удалив профиль модели с сайта.
Напомним, две недели назад в аналогичную ситуацию попал форвард сборной Франции и "Атлетико" Антуан Гризманн, нарядившийся в темнокожего баскетболиста.
TW: Blackface/racism @Chic_Management model Sophie Applegarth has proudly shared photos of herself and friends in blackface for a “sports stars” party pic.twitter.com/x53i1MtEqj– Lauren Ingram 🌈 (@laureningram) 29 декабря 2017 г.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
надо срочно выбросить гуталин из дома. иначе обвинят еще в чем-нить...
14:56
Pablo_75
Они там больные совсем. Почему гримировка - это расизм и оскорбление? Если я на маскарад наряжусь А. С. Пушкиным, кто-то посчитает это оскорблением Пушкина? В нашей культуре - нет А у них улетела крыша...
14:54
Скат78
А расизм в чем?
14:53