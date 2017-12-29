Австралийскую модель обвинили в расизме за наряд теннисистки Уильямс

Австралийская модель Софи Эпплгарт и ее подруги оказались замешаны в расистском скандале. На вечеринку, посвященную спортивным звездам, девушки загримировались под теннисисток Серену и Винус Уильямс и баскетболиста Кобе Брайанта. Фотографии в нарядах вызвали недовольство в социальных сетях, после чего снимки были удалены.

Примечателен тот факт, что агентство, представляющее Эпплгарт, отказалось от продолжения сотрудничества, удалив профиль модели с сайта.

Напомним, две недели назад в аналогичную ситуацию попал форвард сборной Франции и "Атлетико" Антуан Гризманн, нарядившийся в темнокожего баскетболиста.

Гризманна обвинили в расизме