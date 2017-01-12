Аудитория "СЭ" "ВКонтакте" достигла 350 тысяч человек

Аудитория официальной страницы "СЭ" в социальной сети "ВКонтакте" достигла отметки в 350 тысяч человек.
Благодарим вас за то, что выбрали именно нас. Впереди – богатый на спортивные события год. Мы продолжим оперативно знакомить вас с новостями спорта, радовать яркими фотогалереями и развлекать разнообразными видео с места событий.
В ближайшее время "СЭ" проведет на своей странице "ВКонтакте" ряд конкурсов, победители которых получат необычные призы.
Подписаться на нас можно на главной странице официальной группы "СЭ".
Напоминаем и о том, что "СЭ" представлен также и в других соцсетях, – и в Facebook, и в твиттере, и в "Одноклассниках". Подписаться можно тут:
в Facebook - официальная страница "СЭ"
в твиттере - официальный аккаунт "СЭ"
в "Одноклассниках" – официальная группа "СЭ"
Оставайтесь с нами!
Garik20002
Добились популярности и поймали звезду. О качестве материала теперь можно не заботиться, что мы и видим. "СЭкс". Дешевая порнуха.
23:45 12 января