Аудитория "СЭ" "ВКонтакте" достигла 350 тысяч человек

Аудитория официальной страницы "СЭ" в социальной сети "ВКонтакте" достигла отметки в 350 тысяч человек.

Благодарим вас за то, что выбрали именно нас. Впереди – богатый на спортивные события год. Мы продолжим оперативно знакомить вас с новостями спорта, радовать яркими фотогалереями и развлекать разнообразными видео с места событий.

В ближайшее время "СЭ" проведет на своей странице "ВКонтакте" ряд конкурсов, победители которых получат необычные призы.

Подписаться на нас можно на главной странице официальной группы "СЭ".

Напоминаем и о том, что "СЭ" представлен также и в других соцсетях, – и в Facebook, и в твиттере, и в "Одноклассниках". Подписаться можно тут:

в Facebook - официальная страница "СЭ"

в твиттере - официальный аккаунт "СЭ"

в "Одноклассниках" – официальная группа "СЭ"

Оставайтесь с нами!