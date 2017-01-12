23:00 12 января | ХРОНИКА

Аудитория "СЭ" "ВКонтакте" достигла 350 тысяч человек

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Аудитория официальной страницы "СЭ" в социальной сети "ВКонтакте" достигла отметки в 350 тысяч человек.

Благодарим вас за то, что выбрали именно нас. Впереди – богатый на спортивные события год. Мы продолжим оперативно знакомить вас с новостями спорта, радовать яркими фотогалереями и развлекать разнообразными видео с места событий.

В ближайшее время "СЭ" проведет на своей странице "ВКонтакте" ряд конкурсов, победители которых получат необычные призы.

Подписаться на нас можно на главной странице официальной группы "СЭ".

Напоминаем и о том, что "СЭ" представлен также и в других соцсетях, – и в Facebook, и в твиттере, и в "Одноклассниках". Подписаться можно тут:

в Facebook - официальная страница "СЭ"

в твиттере - официальный аккаунт "СЭ"

в "Одноклассниках" – официальная группа "СЭ"

Оставайтесь с нами!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Garik20002

Добились популярности и поймали звезду. О качестве материала теперь можно не заботиться, что мы и видим. "СЭкс". Дешевая порнуха.

23:45 12 января

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