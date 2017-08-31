Аше выделили 11 миллионов рублей на покрытие футбольного поля

Детско-юношеская школа по футболу "Металлург" улучшит условия для тренировок благодаря федеральной субсидии.

Современное искусственное покрытие на поле детско-юношеской спортивной школы по футболу "Металлург" в городе Аша позволит проводить тренировки круглогодично. Субсидия размером более 11 миллионов рублей на закупку покрытия будет выделена в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 -2020 годы".

Торжественное открытие поля состоялось 3 декабря, на котором прошла товарищеская игра игроков ФК "Металлург" и детско-юношеской школы.