Артемьев и Дегтярев и вошли в состав Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев и председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев вошли в состав Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, информирует официальный портал правовой информации.

Помимо них в состав Совета вошел временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс. Из состава Совета исключен Виктор Толоконский, занимавший до сентября 2017 года пост губернатора Красноярского края.

Напомним, что Совет при президенте по развитию физической культуры и спорта был учрежден в 2012 году. На данный момент в его состав входят 56 человек.