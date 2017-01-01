22:00 | ХРОНИКА

Артем Лобов: "В ночь инцидента с Мирзаевым в клубе все было тихо"

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Российский боец Артем Лобов подчеркнул, что в ночь инцидента с Расулом Мирзаевым в ночном клубе, где находились бойцы, все было спокойно. Ранее появилась информация, что нападение на Мирзаева 31 декабря могло быть связано с тем, что Мирзаев заступился за Лобова. По словам одного из друзей Мирзаева, в клубе к нему и Лобову подошли несколько уроженцев Дагестана, после чего между ними возник спор из-за возможного боя друга Лобова Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

– Всё было тихо и без проблем в ту ночь, – цитирует life.ru Лобова. – Расул – настоящий мужчина. Я полностью на его стороне. И полностью его поддерживаю.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/954962/vsio_bylo_spokoino_v_tu_noch_artiom_lobov_rasskazal_o_pokhodie_v_klub_s_mirzaievym

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