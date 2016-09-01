Аршавин впервые женился

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин женился, сообщает life.ru. Экс-игрок "Зенита", "Арсенала" и сборной России сочетался браком с Алисой Казьминой, с которой встречался несколько лет.
Отметим, что 35-летний футболист женился впервые. Ранее он состоял в гражданском браке с Юлией Барановской, пара жила вместе 9 лет, за это время у них родились трое детей.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/life78/898250/andriei_arshavin_zhienilsia_na_svoiei_vozliubliennoi_alisie_kazminoi
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