Аршавин впервые женился

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин женился, сообщает life.ru. Экс-игрок "Зенита", "Арсенала" и сборной России сочетался браком с Алисой Казьминой, с которой встречался несколько лет.

Отметим, что 35-летний футболист женился впервые. Ранее он состоял в гражданском браке с Юлией Барановской, пара жила вместе 9 лет, за это время у них родились трое детей.