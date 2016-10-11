Аркадий Дворкович: "Успехи российского спорта очевидны. Проблемы – тоже"

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на пленарном заседании международного форума "Россия – спортивная держава" заявил, что Россия в последнее время столкнулась с двойными стандартами со стороны международных спортивных федераций. В то же время Дворкович подчеркнул, что Россия осознает свои ошибки, передает из Коврова спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– К сожалению, в последнее время мы столкнулись с двойными стандартами, отходом от норм международного права, – подчеркнул Дворкович. – С одной стороны, осознаем свои ошибки. С другой - видим, что возвращаемся во времена бойкотов, политических решений и отстранений отдельных стран от турниров. Только в последние 20 лет мы смогли объединить спортивный мир. И наша общая задача – сделать так, чтобы спортивный мир оставался единым.

Это касается и российского спорта. Успехи очевидны. Проблемы – тоже. Создавать новое нужно на базе уже созданного и достигнутого. Необходимо не разрушать систему управления, а улучшать ее. Только вместе мы сможем достичь реальных успехов.