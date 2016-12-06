Арестованы два фигуранта дела о ДТП с автобусом детской команды в ХМАО

Ханты-Мансийский районный суд принял решение об аресте двух фигурантов дела о ДТП с пассажирским автобусом, в котором ехала детская команда акробатов, сообщает ТАСС. До 4 февраля арестованы водитель автобуса Марат Зайнулин и представитель перевозчика Александр Сидорчук. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении директора нефтеюганской ДСШОР "Сибиряк" Ирины Тарасовой по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц").

Трагедия произошла 4 декабря на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. В результате аварии погибли 12 человек, среди которых десять детей.