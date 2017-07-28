18:49 | ХРОНИКА

Алеся Кафельникова: "Отец писал не обо мне"

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Алеся Кафельникова, дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова, подчеркнула, что сообщения в Твиттере отца не связаны с ней. Бывший спортсмен с разностью в несколько часов оставил ряд записей о личных проблемах. Кафельников назвал себя плохим отцом и намекнул, что это может быть связано с наркотиками.

– Со мной все хорошо, папа писал не обо мне, – цитирует Super.ru Кафельникову.

Также девушка опровергла слухи о том, что рассталась с рэпером Глебом Голубиным, известным под псевдонимом Pharaoh.

"Я отец-неудачник, я попал в ад!" Что случилось с дочерью Кафельникова?

 

Алеся Кафельникова: "Отец писал не обо мне" В твиттере теннисиста Евгения Кафельникова появились сообщения "Я отец-неудачник. Самое противное для любого родителя - осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в ад. Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики 👎". SUPER связался с Алесей Кафельниковой. Девушка уверяет, что отец писал вовсе не о ней: "Со мной все хорошо, папа писал не обо мне". Модель также утверждает, что она не расставалась с рэпером Pharaoh. Что думаете?

Публикация от SUPER (@super.ru) Июл 28 2017 в 6:13 PDT

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy_

Они с Фараоном таки няши...

19:11

Tom Sowyer

Хумары сбила))

19:07

Millwall82

Ахахаха. А дочек у него по всей стране и миру так понимаю?)

19:00