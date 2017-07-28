Алеся Кафельникова: "Отец писал не обо мне"

Алеся Кафельникова, дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова, подчеркнула, что сообщения в Твиттере отца не связаны с ней. Бывший спортсмен с разностью в несколько часов оставил ряд записей о личных проблемах. Кафельников назвал себя плохим отцом и намекнул, что это может быть связано с наркотиками.

– Со мной все хорошо, папа писал не обо мне, – цитирует Super.ru Кафельникову.

Также девушка опровергла слухи о том, что рассталась с рэпером Глебом Голубиным, известным под псевдонимом Pharaoh.

"Я отец-неудачник, я попал в ад!" Что случилось с дочерью Кафельникова?