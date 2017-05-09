Алексей Немов: "Наши проблемы кажутся ерундой в сравнении с тем, что пережили ветераны"

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов отметил, что ему было приятно встретить других спортсменов на Параде Победы и торжественном приеме.

– Мне повезло неоднократно посещать парады на Красной площади, – сказал Немов. – К сожалению, с каждым годом на него приходят все меньше наших ветеранов. Конечно, это огорчает, но такова жизнь. Мы взрослеем и с другой стороны воспринимаем то, что сделали для нас деды и прадеды, бабушки и прабабушки. По сравнению с тем, что пришлось пережить ветеранам, все сегодняшние проблемы и суета кажутся совершенной ерундой. Внешне с каждым годом появляется что-то новое.

Понравилось, как маршировали наши девчонки и юнармейцы. Сама схема остается прежней – наши ребята очень профессионально и качественно показывают строевую подготовку на одном порыве и дыхании. Конечно, очень приятно встретить своих коллег-спортсменов на мероприятиях такого уровня. Всегда здорово обменяться с ними мнениями. (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Спасибо за жизнь!" Спортсмены - о Великой Победе

