Алексей Кравцов: "Вовлеченность Мутко в вопросы спорта останется на прежнем уровне"

Президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов прокомментировал назначение Виталия Мутко на пост вице-премьера, который будет курировать спорт, и Павла Колобкова на должность министра спорта.

– Колобков, по сути, в последнее время выполнял должность исполняющего обязанности заместителя министра спорта. Достойная кандидатура. Слухи в последнее время ходили. Мне комфортно работается с Колобковым, нормально контактируем. В прошлом году общались по вопросам массового спорта, в этом – у него уже более широкие полномочия. Он достаточно грамотный, знающий специалист. При этом, как я понимаю, Виталий Леонтьевич как вице-премьер будет курировать все вопросы, касающиеся спорта. По большому счету, я радикальных изменений тут не вижу. Вовлеченность Мутко в вопросы спорта останется на прежнем уровне, – сказал Кравцов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)