Алексей Гордеев: "Увеличение занимающихся спортом на 8 процентов снизит ущерб экономике на 90 млрд рублей"

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев подчеркнул, что увеличение количества занимающихся спортом граждан сильно снизит ущерб экономике России.

– Как показывают расчеты, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом граждан с нынешних 32 процентов до планируемых 40 процентов снизит ущерб национальной экономике от наиболее опасных инфекционных и неинфекционных заболеваний примерно на 90 млрд рублей в год, – сказал Гордеев в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслируется в эфире телеканала "Россия 24". - При этом затраты на мероприятия федеральной программы развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года составляют порядка 50 млрд рублей за пять лет реализации. Таким образом, инвестиции в спорт окупаются всего за один год. (ТАСС)