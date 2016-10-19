18:08 | ХРОНИКА

Александр Зубков: "Время покажет, каким Колобков станет руководителем"

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Президент Федерации бобслея и скелетона России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков прокомментировал последние кадровые перемены в руководстве российского спорта. Напомним, Виталий Мутко был рекомендован на место вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, а его место министра спорта займет олимпийский чемпион фехтовальщик Павел Колобков.

– Я совершенно недавно узнал о новых назначениях и пока только осмысливаю эту информацию, – заметил Зубков. – Насколько я понимаю, Павел Колобков будет учиться, набираться опыта как руководитель министерства, а курировать это направление продолжит Виталий Мутко. Мы с Павлом неплохо знакомы, пересекались, еще когда мы оба были спортсменами. Время покажет, каким он станет руководителем. Надеюсь, в ближайшее время мы снова встретимся, я расскажу о своем видении и понимании, куда должен двигаться конкретно мой вид спорта. Хочется, чтобы нам помогали, понимали и делали все возможное, чтобы мы
достигали результатов. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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Материалы сюжета: Виталий Мутко - вице-премьер


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