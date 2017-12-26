Александр Жуков: "Хотим, чтобы имидж российской команды улучшался"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил надежду, что Олимпийское телевидение и проект "Команда России" на сайте Roctv.ru станут одним из главных ресурсов для болельщиков. Он также добавил, что ОКР давно работает над улучшением имиджа российской команды.

– В свое время, когда в Международном олимпийском комитете появилась идея создания олимпийского телевидения, мы параллельно начали работать и над нашим собственным проектом, – сказал Жуков. – В современном мире потребность в таком портале, который включал бы в себя и телевидение, и новости, очень велика. Я думаю, это будет полноценный информационный и телевизионный канал, который должен стать одним из главных ресурсов для болельщиков.

Мы давно работаем над тем, чтобы сам имидж российской команды улучшался. Да, сейчас непростые времена для команды, но я уверен, портал поможет нам и станет популярным. (Наталья МАРЬЯНЧИК)