Александр Ширко: "Умер наш товарищ"

Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко с трудом подобрал слова в связи со смертью экс-хавбека красно-белых Артема Безродного. Бывший футболист скончался в возрасте 37 лет. Причина смерти не называется.

– Что здесь скажешь... Умер молодой парень, товарищ, – начал Ширко. – Вместе играли. Не люблю, да и не умею говорить на такие темы, хотелось бы, чтобы таких поводов было как можно меньше.

Отметим, что уроженец города Сумы помимо "Спартака" также был игроком "Байера" и клуба "МКТ-Араз", в котором и завершил карьеру в 2005 году. В активе Безродного есть один матч в составе сборной России. (Иван ОРЕХОВ)