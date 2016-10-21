Александр Шамко: "Европейские игры-2019 пройдут не только в Минске"

Министр спорта и туризма Белоруссии Александр Шамко рассказал, что Европейские игры 2019 года могут пройти не только в Минске. Сегодня Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) подавляющим большинством голосов делегатов приняла решение, что летние Европейские игры 2019 года пройдут в Белоруссии.

– У нас современная спортивная инфраструктура создана не только в столице, но и в региональных центрах, – приводит ТАСС слова Шамко. – Говорить сейчас, в каких конкретно городах пройдут Игры, пока рано. Мы на совещании отметили 10 - 12 направлений по видам спорта, возможно, какие-то соревнования пройдут и не в Минске.