Александер Чеферин: "Меня шокирует то, как много невинных людей погибло в Манчестере"

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил соболезнования жертвам трагедии в Манчестере. Вечером в понедельник на стадионе сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте, впоследствии скончались еще трое, а 59 получили ранения.

- Я глубоко опечален ужасной террористической атакой в Манчестере, - цитирует goal.com Чеферина. - Меня шокирует то, как много невинных людей погибло, и я хотел бы выразить соболезнования семьям пострадавших.

В связи с терактом меры безопасности перед финалом Лиги Европы "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" будут усилены. Встреча состоится 24 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.