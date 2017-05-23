Александер Чеферин: "Меня шокирует то, как много невинных людей погибло в Манчестере". ХРОНИКА. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:09 | ХРОНИКА

Александер Чеферин: "Меня шокирует то, как много невинных людей погибло в Манчестере"

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Президент УЕФА Александер Чеферин выразил соболезнования жертвам трагедии в Манчестере. Вечером в понедельник на стадионе сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на местевпоследствии скончались еще трое, а 59 получили ранения.

- Я глубоко опечален ужасной террористической атакой в Манчестере, - цитирует goal.com Чеферина. - Меня шокирует то, как много невинных людей погибло, и я хотел бы выразить соболезнования семьям пострадавших.

В связи с терактом меры безопасности перед финалом Лиги Европы "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" будут усилены. Встреча состоится 24 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

 
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