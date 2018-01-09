Акселю Вартаняну - 80!

Главный историк "СЭ" Аксель Вартанян – человек во всех отношениях уникальный. Во-первых, ему писал письма, ответные, а порой и безответные, сам Есенин. Пусть не великий поэт, а его сын, знаменитый статистик Константин Сергеевич, – разве этого мало? А во-вторых, Аксель Татевосович способен заменить собой целый ансамбль.

Посудите сами: отдел футбола "СЭ" следит за РФПЛ в двадцать пар глаз и описывает его двадцатью парами рук, а Вартанян в одиночку, никого не утруждая, исправно, каждую неделю приносит в редакцию уникальные новости с предсезонки 1967 года, инсайды трансферной кампании бесковского "Спартака", горячие скандалы и злободневные расследования махинаций в советском футболе! И всякий раз его публикации становятся хитом среди ценителей вечного. При этом журналистика Вартаняна никогда не пересекает границ приличия и "пожелтеть" не может даже от времени.

Особо нужно отметить педантичную скрупулезность нашего юбиляра – профессионального историка – в отношении фактов и цифр. Рассказывают, что в российских архивах не осталось ни одной папки, ни одной секции, на формулярах которых не значилась бы среди пользователей его фамилия. В этом проявляется его глубокое уважение к читателю: ведь тот не сможет проверить истинность сведений, добытых из секретных тайников, и вынужден верить на слово. Цену этого слова Вартанян бережет с поистине рыцарской честью.

Он и в жизни напоминает Дон Кихота – непримиримый с гнусностями нашей эпохи, прямодушный в суждениях, строжайший цензор самого себя и вместе с тем милейший, душевный человек, способный без лести, но в высшей степени восторженно и комплиментарно отзываться о чужих трудах и талантах. А взамен наш добрый Аксель получает такую же отзывчивость и искренний респект от всех нас – авторов, редакторов и читателей "СЭ".

С юбилеем, Аксель Татевосович. Вы – наша живая история.