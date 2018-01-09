Акселю Вартаняну - 80!

Главный историк "СЭ" Аксель Вартанян – человек во всех отношениях уникальный. Во-первых, ему писал письма, ответные, а порой и безответные, сам Есенин. Пусть не великий поэт, а его сын, знаменитый статистик Константин Сергеевич, – разве этого мало? А во-вторых, Аксель Татевосович способен заменить собой целый ансамбль.
Посудите сами: отдел футбола "СЭ" следит за РФПЛ в двадцать пар глаз и описывает его двадцатью парами рук, а Вартанян в одиночку, никого не утруждая, исправно, каждую неделю приносит в редакцию уникальные новости с предсезонки 1967 года, инсайды трансферной кампании бесковского "Спартака", горячие скандалы и злободневные расследования махинаций в советском футболе! И всякий раз его публикации становятся хитом среди ценителей вечного. При этом журналистика Вартаняна никогда не пересекает границ приличия и "пожелтеть" не может даже от времени.
Особо нужно отметить педантичную скрупулезность нашего юбиляра – профессионального историка – в отношении фактов и цифр. Рассказывают, что в российских архивах не осталось ни одной папки, ни одной секции, на формулярах которых не значилась бы среди пользователей его фамилия. В этом проявляется его глубокое уважение к читателю: ведь тот не сможет проверить истинность сведений, добытых из секретных тайников, и вынужден верить на слово. Цену этого слова Вартанян бережет с поистине рыцарской честью.
Он и в жизни напоминает Дон Кихота – непримиримый с гнусностями нашей эпохи, прямодушный в суждениях, строжайший цензор самого себя и вместе с тем милейший, душевный человек, способный без лести, но в высшей степени восторженно и комплиментарно отзываться о чужих трудах и талантах. А взамен наш добрый Аксель получает такую же отзывчивость и искренний респект от всех нас – авторов, редакторов и читателей "СЭ".
С юбилеем, Аксель Татевосович. Вы – наша живая история.
comarof.vas
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03:17
miker65
До Филатова емумконечно, как до Луны, но нынешним журналистам типа Кружкова - до Вартаняна,как до Марса.
02:46
MikeK99
Да. И К.С Есенина тоже не трожьте. А то кто кому там письма писал "ответные" или "безответные" - это еще вопрос!!!
02:32
MikeK99
Я конечно, тоже присоединяюсь к поздравлениям. Но... "Рассказывают, что в российских архивах не осталось ни одной папки, ни одной секции, на формулярах которых не значилась бы среди пользователей его фамилия." - это враньё. Я вот, например, пока ни одной его росписи не обнаружил... Приносят на дом? Вполне допускаю.
02:25
Alex3114
Честно говоря, не помню, в какой газете я прочитал однажды фразу "говоря "а помните, у Есенина" спортивный болельщик имеет в виду не великого русского поэта, а его сына, Константина Есенина, великого статистика отечественного футбола. Я это вспомнил к тому, что вклад Акселя в спортивную статистику - уникален, и теперь многие, вспоминая что-то о футболе в СССР и России, говорят "а вот помните, Вартанян писал...". Огромное уважение мэтру, пожелания здоровья и еще многих лет. И одновременно просьба к тем, от кого это зависит: может, издадите публикации Акселя в СЭ отдельной книгой? Это же уникальный массив информации.
01:59
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
поздравляем независимого болельщика независимой газеты. в красно-белом галстуке.
01:13