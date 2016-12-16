Адвокат Григория Родченкова Алексей Скляренко рассказал, что имущество, которое было арестовано по решению суда, не принадлежит его клиенту.
Сегодня Мосгорсуд удовлетворил апелляцию защиты Родченкова и отменил арест земельного участка и дома, против чего выступало следствие. При этом постановлено направить ходатайство на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы. Адвокат информатора ВАДА указал на то, что в настоящее время это имущество принадлежит дочери подозреваемого. Уже находясь в США, Родченков прислал супруге доверенность на переоформление права собственности.
– Удовлетворен решением суда, – сказал адвокат. – На наш взгляд, решение Басманного суда было необоснованным – и мы просили его отменить, воспользовались нашим правом на обжалование решения в Мосгорсуде. Суд согласился с нашими доводами.
– На чем была основана ваша позиция?
– С одной стороны, указанное имущество принадлежит не самому Григорию Родченкову, а его дочери. А с другой – следствие не предоставило доказательств обоснованности данного решения. В данном случае арест не был единственно возможной мерой. Впрочем, мы пока получили лишь резолютивную часть, о чем-то конкретном можно будет говорить, когда получим мотивировочную.
– Какие еще обвинения в данный момент предъявляются Родченкову?
– Не могу ответить на ваш вопрос, так как мною дана подписка о неразглашении.
– Кто еще присутствует в зале суда из представителей Родченкова: возможно, его супруга или дочь?
– Нет, только я. Я являюсь его адвокатом и представителем. (Мария МАРКОВА)
Мосгорсуд отменил арест земельного участка и дома Родченкова //
Следствие: Родченков выдавал спортсменам запрещенные вещества под видом витаминов //
Информатор ВАДА Родченков, уехавший в США, оставил в России жену и дочь
pussykitty
Все верно. Ему типа не Мутко с первыми лицами приказывали допинг пробы менять, а он сам полномочия превысил. Вот взял так и превысил, решил такой, да пофиг на честного Мутку, пусть хоть наши допингисты, простите, олимпийцы медальки в сочах возьмут. И начал истерично менять пробирки и вкалывать в зады атлетам мельдоний
14:09