Адвокат Григория Родченкова Алексей Скляренко рассказал, что имущество, которое было арестовано по решению суда, не принадлежит его клиенту.

Сегодня Мосгорсуд удовлетворил апелляцию защиты Родченкова и отменил арест земельного участка и дома, против чего выступало следствие. При этом постановлено направить ходатайство на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы. Адвокат информатора ВАДА указал на то, что в настоящее время это имущество принадлежит дочери подозреваемого. Уже находясь в США, Родченков прислал супруге доверенность на переоформление права собственности.

– Удовлетворен решением суда, – сказал адвокат. – На наш взгляд, решение Басманного суда было необоснованным – и мы просили его отменить, воспользовались нашим правом на обжалование решения в Мосгорсуде. Суд согласился с нашими доводами.

– На чем была основана ваша позиция?

– С одной стороны, указанное имущество принадлежит не самому Григорию Родченкову, а его дочери. А с другой – следствие не предоставило доказательств обоснованности данного решения. В данном случае арест не был единственно возможной мерой. Впрочем, мы пока получили лишь резолютивную часть, о чем-то конкретном можно будет говорить, когда получим мотивировочную.

– Какие еще обвинения в данный момент предъявляются Родченкову?

– Не могу ответить на ваш вопрос, так как мною дана подписка о неразглашении.

– Кто еще присутствует в зале суда из представителей Родченкова: возможно, его супруга или дочь?

– Нет, только я. Я являюсь его адвокатом и представителем. (Мария МАРКОВА)

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