41 процент россиян не знают ничего о Мутко

41 процент россиян не смогли ничего сказать о министре спорта РФ Виталии Мутко, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на результаты опроса Фонда "Общественное мнение". 13 процентов отметили, что относятся к нему положительно. Еще 21 - отрицательно.

Из тех, кто положительно относятся к Мутко, 5 процентов говорят о старательности и активности министра, 2 процента ставят ему в заслугу победы российских спортсменов и еще 1 процент - отстаивание интересов российского спорта на международной арене.

Среди негативно относящихся респондентов 6 процентов считают его бездеятельным и неэффективным, 4 вспоминают допинговый скандал, 3 говорят об ухудшении ситуации в российском спорте, 2 - о неудачах футболистов.

Опрос проводился 26 июля среди 1,5 тысяч россиян в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.