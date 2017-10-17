374 болельщика внесены в черный список МВД

МВД России внесло в черный список 374 болельщика, сообщает ТАСС. Им зарещено посещать спортивные соревнования. У большинства запрет наложен до 2018 года, у некоторых - до 2020-го.

Ранее в МВД сообщали, что в случае выявления указанных в списках лиц в местах проведения официальных спортивных соревнований, они будут привлечены к административной ответственности и наказанию в виде административного штрафа в размере от 20 до 25 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.