05:10 | ХРОНИКА

20-летний гроссмейстер Елисеев трагически погиб в Москве

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Бывший чемпион России по шахматам Юрий Елисеев трагически погиб сегодня ночью в Москве. 20-летний гроссмейстер пытался перебраться из окна на балкон 12-го этажа, но сорвался. 

"Этой ночью трагически погиб мой близкий друг, блестящий шахматист и аналитик, один из самых талантливых знакомых мне людей Юра Елисеев. Он пытался перелезть из окна на балкон двенадцатого этажа, но сорвался", - написал в "Вконтакте" друг Елисеева Даниил Дубов.

Елисеев становился чемпионом мира среди кадетов в 2012 году. В 2013 он получил звание гроссмейстера. В мировом рейтинге ФИДЕ занимал 212-е место.

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Материалы REN-TV

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