16-летний ученик школы олимпийского резерва спас маленькую девочку при пожаре

Ученик школы олимпийского резерва Александр Попов спас из огня маленькую девочку, сообщает 59.ru. 16-летний мальчик увидел пожар в соседском частном доме. На втором этаже здания оказалась маленькая девочка. Он уговорил ее выпрыгнуть из окна и поймал ее на руки.

– Сначала я услышал крики бабушки, она прибежала с огорода, – рассказал сам мальчик. – Бабушка кричала: "Пожар! Беги!" В огороде она услышала детский крик: "Помогите!" А потом увидела дым в соседнем доме. Я побежал на улицу. Смотрю, у соседнего забора уже стоит толпа. А наверху, на втором этаже дома я увидел девочку. Я в этот момент особо даже не думал, просто побежал к забору, перепрыгнул, оказался под окном. Вижу, что девочка очень напугана. Я кричу: "Прыгай! Я тебя поймаю". А она плачет, боится. А из окна уже дым валит. Я ее успокоил, и она все-таки прыгнула. Я сразу поймал ее. Помню, что в этот момент не было никакого страха. А вот когда поймал ее, тут растерялся – кому передать? Девочка получила ожоги. Попробовал поставить ее, а у нее ноги подкосились. Я ее обнял, взял на руки. Она тоже обняла. Так и шли.

По словам тети мальчика Кристины Саламатовой, это уже не первый его подвиг – два года назад он также помог жильцам вылезти из горящего дома.

– Наш Саша очень самоотверженный, школу закончил на хорошие оценки, поступил после девятого класса в колледж олимпийского резерва, – сказала тетя. – Мечтает стать гандболистом. Несколько лет назад у Саши в ДТП погиб отец, мать живет в другом городе. Непростая семейная ситуация. А сейчас Саша живет с бабушкой. Он у нас растет достойным человеком.