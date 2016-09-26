Знаменитый шахматный тренер Марк Дворецкий скончался на 69-м году жизни

Заслуженный шахматный тренер СССР, России и Грузии, заслуженный тренер Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Марк Дворецкий скончался в возрасте 68 лет, информирует пресс-служба Российской шахматной федерации (РШФ).

- Дворецкий в разные годы работал с Артуром Юсуповым, Сергеем Долматовым, Наной Александрия, Алексеем Дреевым, Вадимом Звягинцевым, Виорелом Бологаном, Эрнесто Инаркиевым, Владимиром Поткиным, Александром Мотылевым, Иваном Поповым и другими шахматистами. Его ученики завоевывали звание чемпионов мира среди юношей, были чемпионами страны, Европы, претендентами на высший шахматный титул, - говорится в сообщении.