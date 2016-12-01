04:39 | ШАХМАТЫ

Журналисты поздравили Карлсена с днем рождения, спев Happy Birthday to You

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Среда. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН (слева) уступил Магнусу КАРЛСЕНУ в двух из четырех партий на тай-брейке.Карякин проиграл Карлсену, но победил систему

 

Пресс-конференция после матча за мировую шахматную корону началась с того, что журналисты поздравили чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена с днем рождения, спев ему песню "Happy Birthday to You!". В ночь на четверг Карлсен, котрому 30 ноября исполнилось 26 лет, защитил титул чемпиона мира, обыграв россиянина Сергея Карякина на тай-брейке. Напомним, что после 12 партий у соперников была ничья. Карякина уступил чемпиону в двух из четырех партий на тай-брейке.

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