Журналисты поздравили Карлсена с днем рождения, спев Happy Birthday to You

Пресс-конференция после матча за мировую шахматную корону началась с того, что журналисты поздравили чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена с днем рождения, спев ему песню "Happy Birthday to You!". В ночь на четверг Карлсен, котрому 30 ноября исполнилось 26 лет, защитил титул чемпиона мира, обыграв россиянина Сергея Карякина на тай-брейке. Напомним, что после 12 партий у соперников была ничья. Карякина уступил чемпиону в двух из четырех партий на тай-брейке.