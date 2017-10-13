Заместитель президента ФИДЕ: "Илюмжинову дали лишь рекомендацию не идти на выборы"

Заместитель президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Георгиос Макропулос подчеркнул: заявление исполнительного комитета Международной шахматной федерации (FIDE) с требованием к действующему президенту организации Кирсану Илюмжинову не баллотироваться на этот пост в 2018 году носит рекомендательный характер.

Конгресс ФИДЕ проходит в турецкой Анталье. За то, чтобы Илюмжинов больше не выдвигал свою кандидатуру, проголосовали 37 членов исполкома, против - 20.

- Это не требование, это своего рода запрос, Кирсан может выдвигаться на выборы, если пожелает. Мы не в силах запретить, но это наша позиция, - цитирует ТАСС Макропулоса. - Я не говорю о том, чтобы Кирсан ушел, нет. Но я прошу его сделать паузу и не идти на ближайшие выборы.

Кирсан слишком много упоминает в своих речах Россию и президента Путина. Это не идет на пользу ни ФИДЕ, ни России.