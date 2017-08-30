Замбия и Зимбабве подадут заявку на проведение Кубка мира и шахматной олимпиады

Замбия и Зимбабве подадут совместную заявку на проведение Кубка мира в 2021 году и Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году. Кубок мира по шахматам в 2017 году пройдет в Тбилиси 2 - 27 сентября.

- (Представители) Замбии и Зимбабве на встрече со мной сказали, что в ближайшее время сделают совместное предложение, подадут заявку в ФИДЕ на право проведения Кубка мира и Всемирной шахматной олимпиады. Если делегаты проголосуют за, то страны с Африканского континента впервые примут эти турниры, - цитирует "Р-Спорт" главу Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова.