12:30 | ШАХМАТЫ

Задай вопрос Сергею Карякину!

Сергей КАРЯКИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Сергей КАРЯКИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Гостем "СЭ" сегодня станет гроссмейстер Сергей Карякин. Читатели "СЭ", подписчики нашей страницы в Facebook могут поучаствовать в разговоре со звездой мировых шахмат. Задавайте свои вопросы в форме для комментариев, некоторые из них будут заданы, а автор лучшего получит приз с автографом Сергея Карякина.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Yukino

Также хочу спросить - помните ли вы свою самую первую победную партию, официальную или неофициальную? Какие самые первые шахматные учебники использовали? Когда начали заниматься шахматами всерьёз? Сколько часов в день тратите на практику игры?

14:47

Yukino

Здравствуйте, Сергей! Благодарю за достойную игру и желаю Вам успехов в будущем! Что вы можете сказать о "шахматах-960", они же "шахматы Фишера"?

14:42

dflbv1979

Здравствуйте! Сергей, большое вам спасибо за море позитивных эмоций, от вашей игры. И скажите пожалуйста, вы наверняка анализировали прошедший матч, в чём вы видите причину своей неудачи? И хотел бы пожелать вам удачи в следующем матче с Карлсаном. Мы все верим, что вы неприменимо возьмёте шахматную корону.

13:53

alex2alex

Добрый день / вечер!! Смотрел почти все трансляции по телевизору лайф. Никогда не думал, что это возможно. Болел. Переживал. Верил. Сам играю не очень. 3й детский разряд когда-то был. Поэтому параллельно анализировал игру в Стокфише. Радовался, когда после очередного хода компьютер менял оценки в пользу Сергея. Когда во второй партии тайбрейка компьютер показывал мат в 22 хода, Магнус не успел просчитать, и Сергей все-таки защитился - мне казалось что чудо очень хочет случиться ))) но не вышло в этот раз. будет в следующий значит! у Сергея было бы интересно узнать - что такое жизнь шахматиста? Гроссмейстера. чем отличается от жизни обычной? что есть для шахматиста рутина? а что есть "кайф" ? )))) и еще вопрос - как дружить с шахматистом, если в шахматы почти совсем не умеешь играть? ))) больших-больших успехов, достижений и свершений!! удачи, Сергей

13:24

ElectronTomsk

на фейсбуках не зарегистрированы Вопрос: Почему в 11 партии Сергей сам инициировал, а в 12 допустил размен фигур? Не считает ли он это главным стратегическим просчетом? /присоединяюсь к поздравлениям, С проигрышем, тебя Серега! /ответ: из-за лишних 50 000 долларов будет по человечески понятен. Но только не как болельщику до утра следившему за партиями.

13:15

Русский

Также не могу не спросить: кто привил вам любовь к шахматам?

13:06

Русский

Сергей, играли ли вы в нетрадиционные шахматы (например, антиклерикальные шахматы (без слонов), шведские шахматы и т.п.)? Как по-вашему, такие игры можно считать более-менее серьёзными, или же всё это баловства ради?

13:05

Русский

Сергей, в какие ещё интеллектуальные игры, помимо шахмат, играете? Шашки, го, что-то другое?

13:00

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