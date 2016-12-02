Задай вопрос Сергею Карякину!

Гостем "СЭ" сегодня станет гроссмейстер Сергей Карякин. Читатели "СЭ", подписчики нашей страницы в Facebook могут поучаствовать в разговоре со звездой мировых шахмат. Задавайте свои вопросы в форме для комментариев, некоторые из них будут заданы, а автор лучшего получит приз с автографом Сергея Карякина.