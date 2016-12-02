Задай вопрос Сергею Карякину!

Гостем "СЭ" сегодня станет гроссмейстер Сергей Карякин. Читатели "СЭ", подписчики нашей страницы в Facebook могут поучаствовать в разговоре со звездой мировых шахмат. Задавайте свои вопросы в форме для комментариев, некоторые из них будут заданы, а автор лучшего получит приз с автографом Сергея Карякина.
Yukino
Также хочу спросить - помните ли вы свою самую первую победную партию, официальную или неофициальную? Какие самые первые шахматные учебники использовали? Когда начали заниматься шахматами всерьёз? Сколько часов в день тратите на практику игры?
14:47
Yukino
Здравствуйте, Сергей! Благодарю за достойную игру и желаю Вам успехов в будущем! Что вы можете сказать о "шахматах-960", они же "шахматы Фишера"?
14:42
dflbv1979
Здравствуйте! Сергей, большое вам спасибо за море позитивных эмоций, от вашей игры. И скажите пожалуйста, вы наверняка анализировали прошедший матч, в чём вы видите причину своей неудачи? И хотел бы пожелать вам удачи в следующем матче с Карлсаном. Мы все верим, что вы неприменимо возьмёте шахматную корону.
13:53
alex2alex
Добрый день / вечер!! Смотрел почти все трансляции по телевизору лайф. Никогда не думал, что это возможно. Болел. Переживал. Верил. Сам играю не очень. 3й детский разряд когда-то был. Поэтому параллельно анализировал игру в Стокфише. Радовался, когда после очередного хода компьютер менял оценки в пользу Сергея. Когда во второй партии тайбрейка компьютер показывал мат в 22 хода, Магнус не успел просчитать, и Сергей все-таки защитился - мне казалось что чудо очень хочет случиться ))) но не вышло в этот раз. будет в следующий значит! у Сергея было бы интересно узнать - что такое жизнь шахматиста? Гроссмейстера. чем отличается от жизни обычной? что есть для шахматиста рутина? а что есть "кайф" ? )))) и еще вопрос - как дружить с шахматистом, если в шахматы почти совсем не умеешь играть? ))) больших-больших успехов, достижений и свершений!! удачи, Сергей
13:24
ElectronTomsk
на фейсбуках не зарегистрированы Вопрос: Почему в 11 партии Сергей сам инициировал, а в 12 допустил размен фигур? Не считает ли он это главным стратегическим просчетом? /присоединяюсь к поздравлениям, С проигрышем, тебя Серега! /ответ: из-за лишних 50 000 долларов будет по человечески понятен. Но только не как болельщику до утра следившему за партиями.
13:15
Русский
Также не могу не спросить: кто привил вам любовь к шахматам?
13:06
Русский
Сергей, играли ли вы в нетрадиционные шахматы (например, антиклерикальные шахматы (без слонов), шведские шахматы и т.п.)? Как по-вашему, такие игры можно считать более-менее серьёзными, или же всё это баловства ради?
13:05
Русский
Сергей, в какие ещё интеллектуальные игры, помимо шахмат, играете? Шашки, го, что-то другое?
13:00